أستاذ علوم سياسية: محاربة الإرهاب الذي تواجهه مصر يتطلب فكر أمني جديد

قال الدكتور جمال عبدالجواد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن التعديل الوزاري الأخير كسر مرحلة الجمود وأرسل رسالة للرأي العام الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن التعديل المفاجئ نجح في إبعاد أصحاب المصالح والتكتلات ودعم تدخلهم في الاختيار.

وأضاف عبدالجواد خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أن عدم وجود وزارة مستقلة للتنمية الإدارية حتى الآن أمر يدعو للاستغراب والاستياء، مؤكدًا أن وجود حكومة بدون وزارة أو هيئة مستقلة للتنمية الإدارية أمر يدعو للفشل.

وأوضح أن محاربة الإرهاب الذي تواجهه مصر حاليا يتطلب فكر أمني جديد، مؤكدًا أن نجاح الحكومة في تنظيم المؤتمر الاقتصادي بشكل جيد يحمل رسالة هامة للعالم.