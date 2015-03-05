برلماني سابق: التعديل الوزاري الجديد مفاجئ.. ومن حق الرأي العام معرفة أسبابه

قال البرلماني السابق، علاء عبدالمنعم، إن التعديل الوزاري اليوم جاء مفاجئ في توقيته.. ومن حق الناس أن تعرف بوضوح لماذا تم إقالة وزير وتعيين آخر لأنه من حق الشعب والرأي العام صاحب السيادة معرفة أسباب التغييرات.. مشيرا إلى أن التوقيت خالف المبررات وضرب مثالا بتصوره عن تغيير وزير الداخلية.

وتساءل عبدالمنعم، خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل عن سبب تغيير وزير السياحة في هذا التوقيت قبل المؤتمر الاقتصادي بأيام.

وقال إن الوزير محمد ابراهيم عمل كوزير وطني.. مضيفا “نحن الآن لثورة في عالم الإدارة والسلم الوظيفي ومن الضروري أن يعمل البرلمان القادم على إصدار تشريعات تلغي العقم في التفكير الإداري بالدولة”.

وقال إن “الداخلية عمود الخيمة للوطن المصري الآن”.. موضحا أن تصريحات وزير الداخلية الجديد تدل على وعيه وحرصه على أمن المواطن وحقوقه.

> وحول تأجيل الانتخابات أكد أنها فرصة لمن لم يستطيع الدخول في المرحلة السابقة أن يتقدم بأوراقه للترشح.