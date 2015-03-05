جيمى دورنان يستعد للجزء الثانى من فيلم «Fifty Shades Of Grey»

يستعد عارض الأزياء والممثل البريطانى جيمى دورنان حاليًا للجزء الجديد من فيلم Fifty Shades Of Grey، والذى من المقرر أن يكون تحت عنوان “Fifty Shades Freed”، والذى سيطرح بـ2017، وسيشارك دورنان بطولة الفيلم بطلة الجزء الأول النجمة داكوتا جونسون، والنجمة ريتا أورا .

وذكرت صفحة home of cinema أن فيلم Fifty Shades of Grey استطاع تحقيق إيرادات وصلت لـ 500 مليون دولار حول العالم فى 3 أسابيع عرض، وهو الفيلم الذى أثار ردود أفعال قوية بعد عرضه نظرا لأنه يتضمن العديد من المشاهد الدرامية والرومانسية،كما أنه يتضمن العديد من المشاهد الحميمية بين بطلى العمل النجمة داكوتا جونسون التى تجسد دور أنستازيا ستيل، والنجم جيمى دورنان مجسدًا دور كرستينى جراى.

تدور أحداث الفيلم حول أناستازيا ستيل طالبة شابة تدرس الأدب تقابل الملياردير كريستيان جراى وتنقلب حياتها بعدما تجد نفسها مشدودة إلى ذكائه ووسامته، وتعتقد أناستازيا بشكلٍ ساذج أنها تحبه وتسعى جاهدة للتقرب منه، ويعجب كريستيان بجمالها ولكن بطريقته الخاصة. الفيلم من إخراج سام تايلور جونسون.