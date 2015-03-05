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تموين بنى سويف: معرض للسلعة الغذائية غدًا بمحيط مسجد السيدة حورية

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تموين بنى سويف: معرض للسلعة الغذائية غدًا بمحيط مسجد السيدة حورية تموين بنى سويف: معرض للسلعة الغذائية غدًا بمحيط مسجد السيدة حورية
قال شعبان عبد العال مدير عام ببنى سويف اليوم الخميس، إن وزارة التموين ستنظم غدًا الجمعة معرضًا للسلع الغذائية المدعمة السعر بمحيط مسجد السيدة حورية بوسط مدينة بنى سويف .

وأضاف عبدالعال فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المعرض سيستمر لمدة يوم واحد سيتم خلاله بيع المنتجات والسلع الغذائية المدعمة، وذلك فى إطار احتفال مديرية التموين بالعيد القومى للمحافظة فى الخامس عشر من مارس.
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