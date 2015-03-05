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بالصور… مؤتمر بأسوان يطالب بإنشاء جهاز لمكافحة الإرهاب وقانون لتعويض ضحاياه

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بالصور… مؤتمر بأسوان يطالب بإنشاء جهاز لمكافحة الإرهاب وقانون لتعويض ضحاياه بالصور… مؤتمر بأسوان يطالب بإنشاء جهاز لمكافحة الإرهاب وقانون لتعويض ضحاياه

نظمت، اليوم الخميس، مؤسسة سنابل الخبر للتنمية البشرية، مؤتمر أيد واحدة ضد الإرهاب بقصر ثقافة أسوان بحضور محمد ادريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان والشيخ محمد عبدالعزيز، وكيل وزارة الأوقاف وممثل عن القنصلية السودانية المستشار محمد مدثر ولفيف من طلاب مدارس الأزهر والتعليم العام بأسوان.

و قال صلاح عبدالله رئيس مجلس ادارة مؤسسة سنابل الخير إن الإرهاب ظاهرة شرسة أوجدتها أجندات إقليمية وعربية وأجنبية تهدف إلي إشاعة الفوضى عن طريق فرض سطوة علي أرض الواقع بالقوة.

وأوضح أن الإرهاب يمثل تهديداً خطيراً علي أمن وحياة البشر وحضارتهم ، لأنه غير منضبط بقانون أو قيم أو أخلاق ، فهو يتسم بالعنف والاستخدام غير المشروع للقوة ،و جريمة اعتداء مباشر علي منظومة حقوق الانسان وفي مقدمتها الحق في الحياة لما ينطوي عليه الارهاب من قتل عشوائي.

وفى ذات السياق، قال محمد أدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان إن موضوع المؤتمر يعد واحد من أهم الموضوعات التى يجب أن نناقش أولادنا الطلاب
> فيها لنعلمهم حقيقة الوضع الذى هو من أهم مراحل الحراك فى تاريخ  الحديث والمعاصر ،موضحاً أن كل المؤسسات الثقافية والأزهر والأوقاف
> والشباب والرياضة لابد أن يقفوا يدا واحدة ضد الإرهاب وتم خلال المؤتمر عرض مسرحية “المعدية”.

وأصدر المؤتمر عدد من التوصيات من أهمها انشاء جهاز لمكافحة الإرهاب و إصدار قانون لتعويض متضررى العمليات الإرهابية وتنفيذ مشروع العيون الساهرة وهو تركيب كاميرات مراقبة لشارع الكورنيش كخطوة اولى وبعدها تبدأ الخطوات من كل الشركات والمؤسسات والبنوك والمحلات التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين فى المساهمة بكاميرات المراقبة لتشمل كل المدبنة وتربط جميعها بمديرية الأمن.

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