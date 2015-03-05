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ضبط تاجري سلاح بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسوان

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ضبط تاجري سلاح بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسوان ضبط تاجري سلاح بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسوان

ارشيفية

 

تمكنت حملة من مباحث كوم أمبو مدعومة بمجموعات قتالية ومدرعة من إدارة قوات الأمن من ضبط تاجري سلاح بمدينة كوم امبو بعد تبادلهم إطلاق النار مع قوات الشرطة.

وكان المتهمان فور مشاهدتهما القوات قد قاما بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات للحيلولة دون ضبطهما فبادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية وتم السيطرة علي الموقف دون حدوث إصابات.

وتمكنت القوات من ضبط كلا من المتهم عامل عبد الكريم جاد وشهرته ” عامر الهلالي ” 39 سنة عاطل ومقيم المنشيه بحري بكوم امبو والسابق اتهامه في  12 قضيه متنوعة، والمتهم  ابراهيم محمد صالح وشهرته ” ابراهيم ابو صالح ” 44 سنة عاطل ومقيم السلسلة بكوم امبو مسجل شقي خطر والسابق اتهامه في  14 قضية متنوعة والمطلوبين للتنفيذ عليهما في ( قضيتان ) الأولي شروع في قتل والاخري سرقة بالاكراه تحت تهديد السلاح وبحيازتهما  2 سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية و 4 خزينة خاصه بالسلاح المضبوط بهما 48  طلقة من ذات العيار.

وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة.

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