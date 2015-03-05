بالصور- هجوم مسلح وإصابات بالجملة لمنافس الأهلي المحتمل في دوري الأبطال

تعرضت حافلة فريق كانو بيلارس النيجيري لهجوم مسلح من قبل مجهولين أسفر على العديد من الإصابات في صفوف الفريق النيجيري.

كانو بيلارس يستعد لمواجهة المغرب التطواني المغربي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الأهلي أمام الجيش الرواندي.

وفي حالة تأهل كانو بيلارس على حساب المغرب التطواني سيضرب موعدا مع الأهلي في حالة تأهله أمام الجيش الرواندي.

حافلة كانو بيلارس كانت في طريقها إلى مدينة أويري استعدادا لمواجهة فريق هارتلاند يوم السبت في الدوري النيجيري.

وأثناء طريقها اعترض الحافلة عدد من المسلحين أضرموا النيران مباشرة على الحافلة ليتعرض زجاج الحافلة إلى الكسر إلى جانب إصابة 5 لاعبين من الفريق بالطلقات النارية.

وقال أدريس ماليكاو المتحدث الرسمي باسم كانو بيلارس في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام النيجيرية: " تعرضنا لهجوم من قبل لصوص مسلحين".

وأضاف "في الوقت الذي أتحدث فيه معكم الآن، هنالك 5 لاعبين من الفرق في المستشفى لتعرضهم للإصابة بسبب الهجوم".

مهاجم الفريق جامبو محمد ونجم الفريق إنيجي وتيكبا ضمن الأسماء التي تعرضت للإصابة بسبب الهجوم المسلح.

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