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البدري يعلق على تهديده بالاستقالة من المنتخب الأوليمبي

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البدري يعلق على تهديده بالاستقالة من المنتخب الأوليمبي البدري يعلق على تهديده بالاستقالة من المنتخب الأوليمبي

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أنه لم يلوح بالاستقالة في حالة تعيين مدير فني وطني غيره لقيادة الأول.

وقال البدري: "ما تردد في هذا الشأن مؤسف للغاية، لأنه ليس أسلوبي، إضافة إلى أنني كنت مؤيدا بشدة لفكرة التعاقد مع أي مدرب مصري".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "اندهشت من قرار تعيين هيكتور كوبر مدربا للمنتخب، ونجاحه متوقف على أشياء عديدة".

وتابع: "المدرب الأرجنتيني عليه التأقلم مع أوضاع الكرة المصرية، وبذل مجهود كبير مع جهازه المعاون لأن المنتخب الأول بلا قوام في الوقت الحالي".

وعن مباراة العودة أمام كينيا، أكد البدري أن نتيجة لقاء الذهاب جيدة ولكنها ليست حاسمة، مضيفا أنه طالب لاعبيه بالتركيز والفوز في نيروبي.

وكان المنتخب الأوليمبي فاز ذهابًا 3-0 في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية.

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