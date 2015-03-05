قلة النوم تُسبب السمنة واضطراب الهرمونات

الآثار السلبية لقلة ساعات النوم

"النوم" من أهم الوظائف الحيوية التى يقوم بها الجسم، وفى حالة اختلال تلك الوظيفة يتبعها خلل فى العديد من العمليات التى تقوم بها أعضاء الجسم المختلفة.

وعن الآثار السلبية التى يتعرض لها الإنسان فى حالة عدم حصوله على القسط الكافى من النوم، يقول الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، إن اضطرابات النوم ونقص معدله عن الطبيعى، يؤثر بصورة مباشرة على زيادة الوزن وتراكم الدهون بجسم الإنسان، وذلك يرجع للعديد من النتائج التى تترتب على عدم حصول الجسم على كفايته من النوم، وأهمها اضطراب الهرمونات.

نقص ساعات النوم يؤدى لإضطراب الهرمونات

وأوضح يوسف، أن انتظام نسب الهرمونات يرتبط بصورة وثيقة بمعدل النوم، فقلة ساعات النوم تعمل على اضطراب هرمون الأنسولين، وهو ما يساعد على زيادة نسبة تخزين الجلوجوز وتحويله إلى دهون متراكمة بالجسم، يصعب التخلص منها.

كما تؤدى قلة ساعات النوم إلى زيادة إفراز هرمون الجوع فى الجسم، وفى المقابل تقلل من نسبة هرمون الشبع، وهو ما يعنى التهام المزيد من الطعام وزيادة الوزن.

ويتعرض هرمون "الكورتيزون" أيضًا للاضطراب نتيجة لقلة عدد ساعات النوم، وهو من أهم الهرمونات التى يسهم اضطرابها فى تكون الدهون بمناطق معينة بالجسم وخاصة الخصر والبطن.

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