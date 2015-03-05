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حفني يسجل هدفا رائعا في فوز الزمالك على كوكاكولا

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حفني يسجل هدفا رائعا في فوز الزمالك على كوكاكولا حفني يسجل هدفا رائعا في فوز الزمالك على كوكاكولا

فاز الزمالك بهدفين نظيفين على فريق كوكاكولا وديا خلال المباراة التي أقيمت بملعب حلمي زامورا يوم الخميس بعد إلغاء مواجهة الإسماعيلي استعدادا للقاء دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك رايون سبورتس يوم 13 مارس الجاري في حين يبحث لم يتأكد بعد من مكان إقامة المباراة.

واستعدادا للمباراة الإفريقية كان مقررا إقامة مواجهة مع الإسماعيلي، ولكن رئيس الدراويش محمد أبو السعود ألغى اللقاء بسبب الظروف الأمنية.

وسجل الزمالك هدفي المباراة في الشوط الأول عن طريق أحمد دويدار برأسية ممتازة بعد كرة عرضية، أما الثاني فكان عن طريق أيمن حفني بعد مراوغة ثنائي دفاعي ثم خداع الحارس وتسجيل "لوب" في المرمى.

وتقام مباراة العودة مع رايون سبورتس يوم الخامس من أبريل المقبل في رواندا.

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