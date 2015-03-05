عزمي مجاهد: سنجتمع مع وزير الداخلية الجديد لبحث عودة الدوري

أكد عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة أن مسؤولي الجبلاية سيجتمعون مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الجديد لبحث عودة الدوري.

وقال عزمي مجاهد لـFilGoal.com "وزير الداخلية الجديد كان موجودا بالأمن الوطني وفي مطبخ اتخاذ القرار عندما قررت الحكومة عودة الدوري".

وأضاف "هو أتي من أجل مهام أهم في مصر وعند الانتهاء منها سنجتمع معه لنرى إمكانية عودة الدوري، لكنني أعتقد أن التغيير الوزاري لن يؤثر على القرار القديم".

جدير بالذكر أن الحكومة قد اتخذت قرارا بعودة الدوري 22 مارس الجاري بعد توقفه أعقاب كارثة الدفاع الجوي يوم 8 فبراير الماضي عندما سقط 20 مشجعا للزمالك قبل مباراة فريقهم مع إنبي.