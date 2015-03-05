محمد إبراهيم: من ورطني في عقد ماريتيمو جلب فيريرا للزمالك

كشف محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك عن أن الوسيط الذي أتى له بعرض الانتقال إلى ماريتيمو البرتغالي هو نفس الذي عرض على الزمالك فكرة التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وأوضح محمد إبراهيم قائلا: "لقد حصلت على وعد من مسؤولي الزمالك بعدم التعامل مع الشركة التي ورطتني مع ماريتيمو البرتغالي".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "ولكنني فوجئت بأن نفس الشركة هي من توسطت في تعاقد الزمالك مع المدرب البرتغالي الجديد".

وأشار اللاعب إلى أن العرض البرتغالي جاءه قبل مباراة سموحة في الدورة الرباعية ب24 ساعة عبر أحد الوسطاء بتكليف من أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وأكمل حديثه قائلا: "فوجئت أنني جلست احتياطيا في مباراة سموحة، وفي اليوم التالي تم إيقافي دون سبب واضح من إدارة الزمالك".

وعن خطوته القادمة، أتم محمد إبراهيم: "أؤدي برنامج تأهيلي قوي بعدما تعثرت صفقة إعارتي لناديين سعوديين، وسأتحمل 50% من قيمة انتقالي من ماريتيمو للزمالك".