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محمد إبراهيم: انتقلت إلى الزمالك بصفقة قمصان

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محمد إبراهيم: انتقلت إلى الزمالك بصفقة قمصان محمد إبراهيم: انتقلت إلى الزمالك بصفقة قمصان

استعاد محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك ذكريات وكواليس انضمامه إلى صفوف الناشئين بالقلعة البيضاء، والتي أتت عن طريق صفقة "قمصان".

وتحدث محمد إبراهيم عن بداية مشواره في الملاعب قائلا: "بدأت مشواري مع الكرة بأحد الأكاديميات الخاصة، ثم اشتراني نادي الزمالك من نادي كروم جناكليس".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "كان عمري وقتها 14 عاما، واختلفوا وقتها على المقابل المادي، قبل أن يتم شرائي بمجموعة كرات وقمصان".

وتابع "كانت هناك عروض من أندية أخرى مثل المقاولون العرب والاتحاد السكندري".

وأكمل حديثه قائلا: "وقعت على عقد مدته 5 سنوات على بياض، وجاءت أكثر من فرصة للرحيل مجانا ولكنني رفضت حبا في الزمالك".

وأتم "خلال تألقي مع الزمالك، وصلني عرض من نادي مالاجا، وآخر من سيون مقابل 900 ألف دولار، ولكنني احترمت رغبة النادي في التمسك بي"

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