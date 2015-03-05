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اجتماع اتحاد الكرة وكوبر.. خلاف بسبب الضرائب

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اجتماع اتحاد الكرة وكوبر.. خلاف بسبب الضرائب اجتماع اتحاد الكرة وكوبر.. خلاف بسبب الضرائب

عقد وفد من اتحاد الكرة المصري لكرة القدم اجتماعا مساء الخميس مع محامي الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر من أجل الاتفاق على البنود الشخصية.

وشهد الاجتماع الذي ما زال مستمرا حتى الآن، خلاف بين الاتحاد وممثل كوبر بخصوص المسؤول عن تحمل الضرائب.

اتحاد الكرة كان قد أعلن الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي عن اختيار كوبر مديرا فنيا للمنتخب المصري خلفا لشوقي غريب.

كما شهد الاجتماع خلافا حول الدفعة الأولى التي سيحصل عليها كوبر بين أن تكون شهرين أو ثلاث من عقد الأرجنتيني مع .

وكان محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قد أكد أنه على الرغم من وصول هيكتور كوبر إلى القاهرة يوم السبت إلا أن التعاقد لن يتم إلا في حالة موافقة المدرب الأرجنتيني على كافة شروط اتحاد الكرة المتواجدة في العقد.

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