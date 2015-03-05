وزير الثقافة الجديد: الشعب المصري لديه القدرة على القيام بثورة ثقافية شاملة

أكد وزير الثقافة الجديد الدكتور عبد الواحد النبوي، أن الثقافة ستشهد في المرحلة المقبلة انطلاقة مختلفة.

وقال النبوي – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الخميس 5 مارس- إن مسئولية وزارة الثقافة هي الحفاظ على هوية الدولة تلك الهوية التي خرج الشعب المصري ثائرا من أجلها في ثورتين عظيمتين هما 25 يناير و30 يونيو.

وأوضح أن الشعب المصري لديه القدرة على القيام بثورة ثقافية شاملة، مؤكدا أن مصر مليئة بالمبدعين والمثقفين والفنانين الذين بإمكانهم أن يجعلوا لوطنهم ثقافة متميزة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تضافر لكافة الجهود من أجل الحفاظ على هوية الوطن وتقديم ثقافة راقية تليق بالمصريين.

وتولى الدكتور عبد الواحد النبوي، حقيبة وزارة الثقافة، خلفا للدكتور جابر عصفور، في التعديل الوزاري الجديد، الذي أصدرته رئاسة الجمهورية اليوم، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.