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طارق شوقي: اجتماعنا بالرئيس ناقش مشاكل التعليم والاستعدادات لمؤتمر شرم الشيخ

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طارق شوقي: اجتماعنا بالرئيس ناقش مشاكل التعليم والاستعدادات لمؤتمر شرم الشيخ طارق شوقي: اجتماعنا بالرئيس ناقش مشاكل التعليم والاستعدادات لمؤتمر شرم الشيخ

 

الرئيس

قال دكتورطارق شوقي، رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، إن اللقاء مع الرئيس السيسي اليوم، تطرق النقاش فيه لمشاكل التعليم والاستعدادات الخاصة بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أن الرئيس السيسي يعتبر أن التعليم قضية رئيسية.. مشيرا إلى أن المجتمعين تواصلوا مع الرئيس خلال الاجتماع لبحث جميع التفاصيل المتعلقة بتطوير العملية التعليمية.

وأوضح أن المجلس يعمل على إعداد 6 مشروعات لتنمية المراجع العلمية الدولية وجميع ما نشر في الهندسة والطب بما يفيد الطلبة والباحثين المصريين.. مشيرا إلى أنه تم الموافقة على تلك المشروعات.

وأكد أن المجلس التخصصي للتعليم يعمل على خلق بيئة مناسبة للبحث العلمي للطلبة في ، كما أن لديهم مشروع للعمل على كيفية الوصول للمراجع العلمية في أي دولة في العالم.
> وأشار إلى أن إنشاء وزارة للتعليم الفني خطوة مهمة جدا لتطويره والاستفادة منه في عملية التنمية.. مؤكدا أن الرئيس يدعم المجلس ويوفر له كافة الإمكانيات من أجل إصلاح التعليم في مصر.

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