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وزير الزراعة يبدأ العمل بتوقيع ٣ بروتوكولات للتعاون مع تشاد

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وزير الزراعة يبدأ العمل بتوقيع ٣ بروتوكولات للتعاون مع تشاد وزير الزراعة يبدأ العمل بتوقيع ٣ بروتوكولات للتعاون مع تشاد

وقع الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي مع نظيره التشادي ٣ بروتوكولات للتعاون المشترك في مجالات الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وتدريب الكوادر الفنية في تشاد.

وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة الجديد ان هذه البروتوكولات هي فاتحة خير للتعاون مع تشاد مشددا علي ان توجهات الرئيس عبدالفتاح هي الانطلاق في مسيرة التعاون مع افريقيا وهو ما ساسعي اليه خلال الفترة القادمة.
> ومن جانبه قال وزير الزراعة التشادي ان التغيير المفاجئ لعدد من الوزراء في المصري يشبه نفس التغيير الوزاري الذي حدث في بلده للحكومة التشادية الحالية مشيرا الي انه تم الاتفاق مع علي تنفيذ
> استراتيجية مشتركة علمية وتعليمية وسياسية في المجالات العسكرية والامن الافريقي مشددا علي ان التغيير الوزاري المصري تم في الصباح ووقع الوزير الجديد البروتوكولات في المساء وهو ما يعني تقديره للمسئولية الملقاة علي عاتقه بتكليف من الرئيس السيسي.

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