وزير الاستثمار: الاتفاق على طرح 35 مشروع بالقمة الاقتصادي بينهم 10 بقطاع العقارات

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن إجمالي أفكار المشروعات التي تمت مناقشتها قبيل التحضير لفاعليات مؤتمر القمة الاقتصادي بلغت 180 فكرة، مشيرا إلى أنه تم خلال مراحل مناقشة تلك الأفكار تم الاتفاق على نحو 35 مشروعا منهم 10 مشروعات في العقارات، بالإضافة إلى مشروعات أخرى فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتعدين والزراعة والسياحة تأمل الحكومة توقيعهم على هامش المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف سالمان، في كلمته بالمؤتمر التحضيري لفاعليات مؤتمر القمة الاقتصادي المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ، أنه تم بالفعل التفاوض على 10 مشروعات وتوقيع مذكرات بشأنهم على مدار الـ4 شهور الماضية، بالتنسيق مع البنوك والجهات المعنية، معبرا عن أمله في الوصول للتفاوض مع المستثمرين خلال جلسات المؤتمر وتوقيع عقود تلك المشروعات بالقطاعات المختلفة.

وأكد سالمان أن الحكومة قد استغلت فرصة انعقاد المؤتمر، ودفعت بتلك المشروعات الـ10، للتفاوض بشأنها خصوصا فيما يتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن التكلفة الاستثمارية لمحطة الطاقة الواحدة فقط تصل لـ3 مليارات دولار.

وتابع سالمان ، أن هناك نموذجين سائدين للإصلاح في العالم الأول يعتمد على الموارد والإمكانيات البترولية والثاني يعتمد على القدرة على الصناعة وتكلفة إنتاج وبيع بسعر أرخص وجودة أفضل والتصدير للخارج لجذب عملات أجنبية للبلاد، أما النموذج المصري فهو الأصعب إذ أن العنصر الرئيسي فيه هو تحمل الشعب للإصلاح.

وأضاف وزير الاستثمار أن هناك توجه لدعم المشروعات الصغيرة المتوسطة وتوفير وظائف العمل بها بتكاليف منخفضة، و توفير الأراضي المناسبة لها.

وأشار إلى أنه من المقرر توفير نماذج جديدة للمشاركة في الإيرادات ووضع آليات لتحفيز المشروعات الصغيرة والتحفيز الجغرافي للمناطق الأولى بالرعاية والتنمية.

أ ش أ