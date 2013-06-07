13 ألف و198 طالب بكفر الشيخ يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعد غد أمام 52 لجنة

كتب : كرم القرشي منذ 9 دقائق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عن استعداد لجانها الـ52 على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة لأداء امتحانات الثانوية.

وصرح محمد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بأن المديرية استعدت لامتحانات الثانوية العامة السبت القادم بمدن وقرى المحافظة، حيث يؤدى الامتحانات 13846 للمرحتلين، كما تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير أعمال اللجان.

وأكد عطية سيتم تسكين المراقبين والملاحظين في 27 استراحة منها 16 للرجال و11 للسيدات في مدن المحافظة القريبة من اللجان.

وأشار إلى أن الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمشرفين على لجان الثانوية العامة تم تجهيزها طبقا لتعليمات الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، من حيث جودة التهوية والإضاءة والحمامات النظيفة.

وأوضح السيد أحمد الجويني، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم توفير الأسرة والأغطية الكافية وبوتاجازات وثلاجات ومراوح.

وأكد أن هناك غرفة عمل تتابع تسكين المراقبين والمشرفين على اللجان ومتابعة مطالبهم وحل مشاكلهم.