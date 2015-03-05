الأزهر ينفي إغلاق معاهد القراءات ويعلن دمج بعضها لتحسين جودة التعليم

نفى الأزهر الشريف إغلاق جميع معاهد القراءات وقال في بيان له اليوم ردا التعليقات التي تداولها بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتضمنت حديثاً مغلوطاً عن إغلاق جميع معاهد القراءات الأزهرية على مستوى الجمهورية ، : أنَّ العمل في معاهد القراءات الأزهرية مازال مستمرًّا على مستوى الجمهورية، ويخدم نفس عدد الطلاب، ويستقبل المزيد منهم في كل فصل دراسي.

وأوضح أنَّه تمَّ دمج عددٍ من المعاهد بناءً على قرارات سابقة أصدرها المجلس الأعلى للأزهر الشريف بسبب قلة أعداد الطلاب ببعض معاهد القراءات، خاصة فى بعض القرى، والتي يصل في بعضها إلى 5 طلاب فقط، مع عدم الانتظام في الدراسة بها، ويؤكِّد أنَّ هذا القرار جاء حرصًا من الأزهر الشريف على تحسين جودة التعليم بمعاهد القراءات وتوفير مدرسين متفرغين