الأزهر : إعادة الأزهريين العاملين بالخارج لسد العجز في المدرسين وإتمام عملية الإصلاح التعليمي

أعلن الأزهر الشريف في بيان له اليوم أنَّه تابع ما أثير حول موقف الأزهريين العاملين في الخارج، ويؤكد أن قرار عودة مَنْ تجاوز عدد السنوات المسموح بها، أصدرته اللجان المختصة بالأزهر، ولا عَلاقة لوكيل الأزهر به.

وأوضح أنَّ قرار اللجان المختصة جاء نتيجة لحاجة الأزهر الشريف إليهم لسدِّ العجز الصارخ في تخصصاتهم حيث إنَّ بقاءهم في درجاتهم الوظيفية مع عدم انتظامهم في العمل يقف حائلًا أمام تعيين خريجين جدد لسد العجز لديه، مشدِّدًا على أنَّ فضيلته لم يصدر أيَّ قرارٍ بعودة الأزهريين الموجودين بالخارج، بل تدخَّل بنفسه مرتين للتَّمديد لهم العام الحالي والعام المقبل، حيث سيجدد لهم العام المقبل مهما كانت السنوات التي قضوها في الخارج، والتي تجاوزت العشرين سنة لبعضهم .

ودعا الأزهرُ مَنْ يتصدَّون لهذا الأمر من الصحفيين والإعلاميين أنْ يضعوا مصلحة الطلاب نصب أعينهم، موضحًا أنَّ ترك التلاميذ والطلاب دون معلمٍ في بعض التخصصات لعدة سنوات يؤثر بشكلٍ كبير على مستواهم الدراسي، وذلك في الوقت الذي يُطَالَب فيه الأزهر بإصلاح العملية التعليمية، ولا سبيل لسدِّ العجز إلا بعودة مَن تجاوزوا مدة السفر المسموح بها.