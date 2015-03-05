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«فجر السعيد»: لو لم أكن كويتية لودتت أن أكون «منوفية»

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الكاتبة الكويتية فجر السعيد

قالت الكاتبة الكويتية فجر السعيد تعليقًا على تعيين اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية بدلًا من اللواء محمد إبراهيم، إن الوزير الجديد من مواليد محافظة المنوفية، وهى نفس مسقط رأس أغلب رؤساء .

وأضافت «السعيد» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: «على فكرة أحب أقولكم بأن وزير الداخليه الجديد ‫منوفي‬ أيضاً  ..لو لم اكن كويتيه لوددت أن أكون من المنوفية».

وقالت :« السادات منوفي، مبارك منوفي، عدلي منصور منوفي،  منوفي، وزير الدفاع منوفي، وزير الداخلية الجديد منوفي».

فجر السعيد

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