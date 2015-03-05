رياح غربية معادية.. يثيرها أوباما || بقلم جمال الشناوي

كنت يومها فى ميدان التحرير.. فلاح بسيط قدم من إحدى محافظات الدلتا ضمن ملايين ثاروا على نظام مبارك.. كان الرجل يحادث أسرته بعد رحيل مبارك.. يقول “أنا سامع أن كل واحد هياخد 20 ألف جنيه “.. انتظرت حتى أنهى مكالمته وسألته عما يقول فقال لى.. الجرايد ناشره فى لندن وفى مصر أن مبارك عنده 70 مليار دولار.. وسيتم توزبعهم على الشعب.. وكمان الأستاذ هيكل أكد الكلام ده.. لست ممن يهتمون بتبيض الذمة المالية لمبارك.. ولكن كان كلام الفلاح البسيط صحيحًا عما نشر فى بريطانيا ونقله الإعلام الحكومي والخاص.

بعد أيام كان خبر تعرض عبد المنعم أبو الفتوح لمجاولة اغتيال على الطريق الدائري قد انتشر فجرًا ..وقبل أن تشرق الشمس كانت كل الأحزاب المصرية وعدد من الدول الغربية كان يدين محاولة الاغتيال ويطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجماية السياسيين.. وبعد يومين ثيت أن عصابة كانت تستهدف سرقة السيارة ولا تعرف هوية أبو الفتوح أصلًا.. تكرر المشهد ذاته بكل يوم تعرض الإخوانى حسن البرنس لحادث سيارة على طريق الإسكندرية ..يومها روجت أبواق الإخوان أن نظام مبارك دبر حاجث اغتيال البرنس.. وبعد ضجة كبيرة سلم سائق اللوري نفسه.. وفي التحقيقات أقسم لوكيل النيابة أنه لا يعرف أحدًا باسم البرنس سوى المطرب رمضان البرنس.. وإضطر الإخوان للتنازل والصلح مع سائق اللورى ..لعدم كشف كذبهم.

حملات الكذب الإخوانية ليست جديدة علينا ولكن أن يتوافق ترويج الأكاذيب الذى يستهدف الجيش والرئيس لم تعد تخرج من قطر أو تركيا فوق عبر الأبواق الإخوانية.. بدأت منذ أسابيع حملات منظمة.. فى ذات وسائل الإعلام التى روجت أكاذيب منمقة حتى تتمكن من إثارة الشعب أملا فى حلم فوضى جديدة ..الحملات تبدأ فى دهاليز الإدارة الأمريكية ..ثم تنتقل إلى وسائل إعلام لم تكن يومًا مستقلة.

وإليكم أمثلة يوم قررت مصر التعاقد على صفقة طائرات الرافال الفرنسية، حتى تتحرر من التحكم الأمريكى فى سلاح جيشنا خصوصا مع اعتماد الرئيس سياسة الاستقلال الوطني.. خرجت علينا وسائل اعلام إخوانية تتحدث عن الطائرة المعقدة والمرتفعة الثمن التى لم تقبل عليها دولة فى العالم غير مصر ..وتوافقا مع الحملة الإخوانية فى الدوحة وأنقرة ..خرجت علينا صحف بريطانية شهيرة بذات اللغة ..ونفس الكلمات فمثلا قالت فاينشال تايمز ..أن “إصرار مصر على شراء الرافال رغم ثمنها الباهظ يتوافق مع اهتمام قادتها بالمظهر الذى يمنحه لهم التسلح بمعدات متقدمة “.. الغريب أن الصحيفة وإخوانها من وسائل الإعلام ..توقفت عن الكلام “الموجه” بعد كشف فرنسا عن مفاوضات مع قطر لشراء 36 طائرة رافال وأسقط فى يد لاعب الماريونيت: محرك عرائس الإعلام “فى دهاليز الإدارة الأمريكية .

لم أصدق أن هيئة الإذاعة الألمانية خضعت لإختراقات المخابرات الأمريكية ..لم أتخيل ما روجت له الهيئة الألمانية الحكومية قبل أسبوع عندما أذاعت تقريرا يتباكى على إغلاق الجزيرة مباشر مصر ..والسبب أن شباب الإخوان المعتدلين توجوا إلى متابعة القنوات التى تروج للإرهاب فى تركيا ..هل هذا مغقول ؟ هل معنى هذا أن إذاعة الحكومة لإلمانية تعلم أن القنوات التى تبث من تركيا تحرض على الإرهاب ..؟ هذا اعتراف من هيئة حكومية ألمانيا بقنوات تدعم لإرهاب ..فلماذا لم يصدر حرف عن إعلام أو حكومة ألمانيا ما يدين ذلك؟

سياسات واشنطن ..ومنذ نمو الدولة العظمى فهى تستخدم الإعلام زمنظمات حقوقية لإختراق الدول وإسقاط الأنظمة ..ويكون التزانت بين السلاحين أكيدا ..هى خطط مجربة وأكيده المفعول وممتدة التأثير.. أمريكا الآن تستعيد وسائلها لمحاولة إنقاذ خططها فى قوضى خلاقة تحديدا فى مصر ..فمثلا الواشنطن بوست وهى الصحيقة القريبة من المخابرات الأمريكية.. ترى مصر وجيشها ورئيسها ..الآن الدولة الأمثر إزعاجا فى العالم ..الصحيفة لم تطلق هذا الوصف حتى على بوتين –روسيا- التى تقف فى مواجهة سياسات واشنطن.. مصر الدولة الأكثر إزعاجًا فى العالم ؟

الأمثلة كثيرة والأدلة لا تخطئها عين متابع.. والمؤامرة الأمريكية عادت من جديد.. والهجمات الإعلامية والحقوقية عاودت الهجوم.. ولكن هل تحصن منها المصريون.

لسنا فى فردوس الله على الأرض لدينا ملفات كبيرة تتعلق بالحقوق والحريات علينا الإلتفات لها ..على أن يتولاها مصريون الجنسية والهوى ..ولكن لا أتصور رغم سحر الوسائل والرياح الأمريكية المعادية ,,أن يصدق الشعب مرة ثانية فحيح واشنطن وأتباعها.