تجمهر العاملون بـ«مياه الشرب» بأرمنت بسبب تعيين 15 عاملا بدون الإعلان بالأقصر

تجمهر عدد من العاملين بفرع شركة المياه والصرف الصحي بمدينة أرمنت جنوبي غرب الأقصر، اليوم الخميس، ومنعوا مدير الفرع من دخول مكتبه، احتجاجا علي تعيين 15 عاملا دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفقا للقانون .

تلقي اللواء حسام المناوي مدير أمن الاقصر إخطارا من العميد عصام يس مأمور مركز شرطة أرمنت يفيد بتجمهر عدد من العاملين بفرع شركة المياه والصرف الصحي بالمدينة ومنعهم لمدير الفرع علاء محمد مرعي 38 سنة مقيم الرياينة دائرة المركز من دخول مكتبه احتجاجا علي تعيين 15 عاملا دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفقا للقانون.

من جانبه قال مرعي أن تعيين الـ15 عاملا جاء بقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة بالمحافظة محمد يحي كمال سليمان .

وانتقلت قوات الشرطة الي موقع البلاغ وتم تحرر محضر بالواقعة وتولي أحمد منيب وكيل النيابة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .