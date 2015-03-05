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عرض فيلم”الرجل الطائر_Birdman” بجمعية نقاد السينما الأحد المقبل

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عرض فيلم”الرجل الطائر_Birdman” بجمعية نقاد السينما الأحد المقبل عرض فيلم”الرجل الطائر_Birdman” بجمعية نقاد السينما الأحد المقبل

تعرض جمعية نقاد السينما المصريين فيلم ” الرجل الطائر “الحائز على 4 جوائز أوسكار ـوذلك بمقرها بوسط القاهرة فى الرابعه مساء الاحد 8مارس
> ويعقب عرض الفيلم مناقشة نقدية مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الناقد محسن ويفى

فيلم “Birdman” بدا عرضه تجاريا بمصر مساء أمس الأربعاء 4مارس ، وهو حاصل أربع جوائز أوسكار في حفل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الذي أقيم في 22 فبراير الماضي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهي أفضل مخرج لأليخاندرو جونزاليس وأفضل فيلم روائي طويل، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل تصوير سينمائي، من أصل 9 جوائز كان مرشحا لها.

وتدور أحداث الفيلم بداخل أحد مسارح “برودواي”، حول “ريج “الذي يقوم ببطولة وإخراج مسرحية يضع عليها الكثير من الآمال في أن تعود به إلى مصاف النجومية مرة أخرى، بعدما خفتت نجوميته تدريجيا بعد فيلمه “Birdman”، الذي قام فيه بدور بطل خارق.

يذكر ان فيلم “Birdman” من بطولة نخبة كبيرة من النجوم، ومنهم مايكل كيتون الذي كان مرشحا عنه لأوسكار أفضل ممثل رئيسي، وإدوارد نورتون الذي كان ينافس على أوسكار أفضل ممثل مساعد، وناعومي واتس، وإيما ستون، وزاك جاليفياناكيس

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