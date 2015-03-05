نقابة السينمائيين تنعى رحيل المبدع السورى عمر حجو

نعت نقابة المهن السينمائية والاتحاد العام للفنانين العرب فى بيان لهما رحيل الفنان السو.ري الكبير عمر حجو، الذي توفى أمس الأربعاء أثر ازمة قلبيه

> وكان حجّو قد خضع لعمليّة ديسك قبل عدة أيام من وفاته،وشيعت أمس جنازته من مستشفى الرازي، حيث صلي على جثمانه في مسجد لالا باشا ووري الثرى في مقبرة باب الصغير بدمشق

> يذكر أن الفنان عمر حجو ولد في 31 مارس 1931 بحلب سوريا، وهو من مؤسسي نقابة الفنانين السوريين، وهو والد المخرج الليث حجو.

> ويعتبر عمر حجو قامة فنية وتربوية وثقافية، فهو من مؤسسي الحركة الفنية السورية ،و نقابة الفنانين والمسرح الإيمائي بسوريا ،كماشغل منصب أمين سر ورئيس مكتب الاستثمار في نقابة الفنانين لسنوات طويلة.

> وكانت بداياته الفنية عبر أعمال مسرحية شارك فيها على مسارح حلب، وشكل أول فرقة مسرحية خاصة فيه بعد العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956 مع الفنان عبد المنعم أسبر حملت اسم “الفنون الشعبية” وقدمت مجموعة من المسرحيات الجادة مثل الاستعمار في العصفورية ومبدأ ايزنهاور ،وكان أول من أدخل مسرح البانتونيم “التمثيل الإيحائي” للوطن العربي، حيث قدم مسرحية النصر للشعوب عام 1959 على مدرج جامعة القاهرة أمام أعضاء المؤتمر الآسيوي الأفريقي.

> كما ساهم الراحل حجو بتأسيس المسرح القومي والتلفزيون السوري في ستينيات القرن الماضي ،حتى استهدى بعد سنوات من التجريب إلى تجربة مسرح الشوك قبل أن يقدم عرضه الأول “مرايا” على خشبة مسرح المركز الثقافي السوفييتي في دمشق عام 1969 ،وتلته عروض عديدة حققت نجاحا محليا وعربيا شارك فيها فنانون سوريون كبار أمثال دريد لحام ونهاد قلعي ورفيق سبيعي وزياد مولوي وآخرون.

> كما شارك حجو في المسرحيات التي قدمها دريد لحام ومحمد الماغوط بداية من ضيعة تشرين، وهو ايضا مؤسس المسرح الجوال بالتعاون مع المسرحي الراحل سعد الله ونوس والمخرج علاء الدين كوكش.