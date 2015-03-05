5 مطبات أمام الحامل

بعض الأمراض يمكن أن تفاجئ الحامل خلال أشهر حملها التسعة. لهذا استشرنا الدكتور «عبد الحميد السبيلي» استشاري أمراض النساء والتوليد. للتعرف عليها

الأنيميا

15% من الحوامل يصبن بها، وتعني انخفاض مستوى هيموجلوبين الدم عند الأم أقل من 10 ملغم، وذلك بسبب أن كمية الحديد المأخوذة غير كافية لتمديد الخلايا عند الأم والجنين

العلاج: متابعة مستوى الهيموجلوبين، وعدد كريات الدم الحمراء في الدم خلال الثلث الأول من الحمل؛ لتزويد الأم بكميات إضافية من الحديد، أو نقل الدم إليها في الحالات الشديدة.

الإجهاض

ويعني انتهاء الحمل قبل 20 أسبوعاً من فترة الحمل، وعندما يكون وزن الجنين أقل من 500 غرام، وهو ما يحدث لحوالي 10% إلى 15% من الحوامل، ويكون بسبب عيب في البويضة أو الحيوان المنوي، وربما لمرض الأم بالسل الدرني أو البول السكري، وأحياناً يأتي بسبب الضغوط النفسية والفسيولوجية، والقصور الوظيفي لعنق الرحم.

العلاج: البحث طبياً عن سبب الإجهاض. خاصة مع احتمال حدوثه عندما يكبر البطن، لذا ينصح بالتحويط، وهو إجراء جراحي لمنع الإجهاض خلال الأسابيع من 14- 16 أي الأشهر الأربعة الأولى.

استمرار البول

من الطبيعي استمرار البول؛ بسبب التغيرات الفسيولوجية في الثلث الأول من الحمل، وهو أحد علامات الحمل، بسبب الرحم المتضخم الذي يضغط على المثانة، ويستمر لمدة 4 أشهر، ثم يختفي مع دخول الرحم للتجويف البطني، ويظهر ثانياً في الشهر الأخير؛ بسبب ضغط رأس الطفل المنخفض على المثانة.

العلاج: اعرفي أن كمية البول هي التي تزداد، لكن إن شعرت الحامل بألم عند التبول فالأمر خطير ويجب استشارة الطبيب؛ فربما كان هناك التهاب في الجهاز البولي.

النزيف المهبلي

يحدث في النصف الأول من الحمل، وقد يكون النزيف بسبب التهاب شديد لجرح في جدار عنق الرحم، وربما كنت حاملاً، وأنت تضعين لولباً في الرحم. (تكون كمية النزيف بسيطة).

العلاج: الراحة والامتناع عن النشاط الجنسي لمدة أسبوعين على الأقل، وفي حالة النزيف الشديد لدرجة الوصول إلى فقر الدم لابد من الحث على الإجهاض، وإذا استمر النزيف أكثر من 6 ساعات لا يمكن الاحتفاظ بالحمل.

نزيف في النصف الثاني من الحمل

يأتي من التسلخ الشديد في الجدار المهبلي، أو القرحة المتعددة، أو من بعض الخلايا السرطانية، أو بسبب المشيمة غير المتماسكة، أو الانقطاع المفاجئ لها، أو تهتك الرحم، وهنا تكون حالة الأم خطيرة.

العلاج: يجب الإسراع بالتدخل الطبي، وإذا شاهدت إفرازاً باللون البني الوردي من المهبل، فهي العلامة الدموية على أن الولادة سوف تبدأ في اللحظة.

الحصبة الألمانية

عند الحمل فإن مخاطر الإعاقة الخلقية للجنين تكون عالية، وبنسبة 50% إن أصيبت بها الحامل في الشهر الأول، و25% يصبن في الشهر الثاني من الحمل، و15% في الشهر الثالث، والإعاقة تتمثل في إظلام عدسة العين، الغلو كوما، وهي المياه الزرقاء في العين، إضافة إلى اضطرابات في الرؤية واضطرابات شخصية، ومتاعب في النمو المتطور.



العلاج: لابد من مراجعة الطبيب وتشخيص المرض للحفاظ على الحمل.