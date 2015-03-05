الصحة: بدء تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بمحافظتي قنا وسوهاج

قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، إن وزارة الصحة بدأت في تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من السادة أصحاب معاش الضمان الاجتماعى بمحافظتي قنا وسوهاج، وذلك إبتداءًا من أول مارس 2015.

وأضاف عدوى أن البرنامج سيقدم خدماته بالمجان للمواطنين وتتحمل الدولة تكلفة تقديم الخدمة من خلال العلاج على نفقة الدولة، وتابع إن البرنامج يتضمن تغطية صحية لحوالي 81 ألف أسرة بإجمالي 320 ألف مواطن بمحافظة قنا ويتم تقديم الخدمة من خلال 56 وحدة طب أسرة موزعة على 9 إدارات طبية لتغطى كل المحافظة.

وأوضح عدوي أن 5 مستشفيات – تغطى كافة التخصصات الطبية – ستقوم بتقديم خدمات الإحالة المختلفة من خدمة الأخصائي والإستشارى فى العيادات الخارجية وكافة العمليات الجراحية وصرف الأدوية وهي قنا العام ، نجع حمادى العام ، التأمين الصحى ، قفط المركزى ، والمستشفى الجامعى بقنا .

وفي محافظة سوهاج ستقدم خدمات البرنامج من خلال 101 وحدة طب اسرة موزعة علي 11 ادارة طبية لتغطي كل المحافظة ،كما ستقوم ستة مستشفيات بتغطية كافة التخصصات الطبية،وتقديم خدمات الاحالة المختلفة، وهي مستشفيات سوهاج العام ، الهلال للتامين الصحي ، سوهاج التعليمي ،المستشفي الجامعي بسوهاج ، مركز اورام سوهاج ، ومركز القلب والجهاز الهضمي ،حيث تم تغطية حوالي 70 الف اسرة باجمالي يصل الي 264 الف مواطن من أهالي سوهاج .

وأضاف الوزير بأنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 19153 من 10 ص الى 10 مساء طوال ايام الاسبوع للإجابة على جميع إستفسارات المواطنين.