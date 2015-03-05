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مادونا تستعدّ لجولة دوليّة من أجل ألبومها الجديد

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الخميس 05-03-2015 13:41

كشفت النجمة العالميّة Madonna أنّها ستبدأ جولة دوليّة، للترويج لألبومها الجديد الذي يحمل عنوان Rebel Heart، وستحيي حفلاً ضخماً في ساحة American Airlines في ميامي، خلال شهر آب المقبل.

وقالت شركة Live Nation، التي تروّج للجولة، إنّ الحفل، الذي سيقام في 29 آب، سيدشّن مرحلة أميركا الشماليّة، التي تشمل أيضا حفلات في نيويورك وبوسطن وشيكاغو وفيلادلفيا وفانكوفر وسان خوان وبويرتوريكو.

وستبدأ Madonna المرحلة الأوروبيّة من الجولة بحفل غنائي في كولونيا بألمانيا، في الرابع من تشرين الأول، تعقبه حفلات في لندن وباريس وبرشلونة ومدن أخرى...

ووفقا لموقع Madonnaعلى الإنترنت، فإنّ تفاصيل المرحلة الثالثة من الجولة، والتي تشمل أستراليا وآسيا، ستعلن في موعد لاحق.

يشار إلى أنّ Madonna تعرّضت الأسبوع الماضي لموقف محرج خلال غنائها في حفل Brit Awards، حيث سقطت على المسرح ، ما تسبّب لها بآلام في الرأس والعنق.

 

 

 

 

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