دراما وأكشن جديد الصالات العربية

أستاذة جامعية في مواجهة مرض الالزهايمر وشقيقان يطمحان الى الانتقام من قاتل والدهما لاسترجاع العرش الملكي، هذه هي مواضيع الفيلمين البارزين الذي بدأ عرضهما في الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

Still Alice

هذا هو الفيلم الذي حصدت عنه الممثلة Julianne Moore ثلاث وثلاثين جائزة عالمية من ضمنها جائزة Golden Globe واوسكار و Screen Actors Guild كأفضل ممثلة. بصراحة تستحق Julianne هذه الجوائز ولكن شخصياً أعتقد أنه ليس الدور الأهم في مسيرتها الفنية مقارنة مع الأفلام التي قدمتها سابقاً وأذكر منها Far from Heaven و The Hours و The End of the Affair. تعيش الأستاذة الجامعية Alice Howland حياة هادئة وسعيدة مع زوجها وهي محاطة بأولادها الثلاثة. في يوم من الأيام، تشعر Alice أنها تعجز عن إيجاد الكلمات في محاضراتها الجامعية وبعد أسابيع تلاحظ أنها بدأت تفقد الذاكرة، عندها تقرّر استشارة طبيب لتعلم بعدها أنها مصابة بمرض الالزهايمر. أمام هذا الواقع، ستبدأ Alice مشوارها مع المرض حتى اللحظة التي ستمحى ذاكرتها فيها نهائياً. Still Alice هو فيلم درامي جيّد يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر ولبنان.

Outcast

بعد أن عاد لمستواه التمثيلي عام 2013 من خلال فيلم Joe، ها هو الممثل Nicolas Cage يعود مجدداً للمشاركة في أفلام أقل من عادية لا تقدم له شيئاً سوى بعض النقود لإكمال حياته. يشارك Cage البطولة Hayden Christensen، الممثل الشاب الذي اختفى فجأة عن الساحة السينمائية بعد أن برز من خلال السلسلة التلفزيونية Life as a House ومن بعد أن اختاره المخرج George Lucas لتأدية دور Anakin Skywalker في الجزء الثاني والثالث من Star Wars. تدور أحداث الفيلم في القرن الثاني عشر، ابان انهيار مملكة صينية بعد تصفية الملك على يد ابنه البكر طمعاً بالحكم، والذي استولى عليه بعد اتهام شقيقه الاصغر بالجريمة، ما جعل هذا الأخير يهرب برفقة شقيقته. الصدفة ستجمع الشقيقان بجندي يدعى Jacob والذي سيقرر مساعدتهما للثأر من شقيقهما طمعاً بالمال وبمساعدة زميله Gallain. فهل ستتكلل مهمتهم بالنجاح؟ Outcast فيلم مغامرات وأكشن يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ومصر ولبنان.