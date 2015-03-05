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كريس براون والد منذ 9 أشهر

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الخميس 05-03-2015 15:05

كشفت وسائل إعلام أميريكيّة عن أنّ النجم العالمي Chris Brown لديه طفلة تبلغ من العمر 9 أشهر.

ووالدة الطفلة هي عارضة الأزياء Nia Amey التي كانت تجمع Chris علاقة عاطفيّة بها.

وبسبب هذه الطفلة انتهت علاقة النجم، البالغ من العمر 25 عاماً، بصديقته Karrueche Tran، وكلّ ما يسعى إليه Chris اليوم هو أن يكون والداً مثاليّاً لطفلته، رغم أنّه لا توجد أيّة وثائق رسميّة تثبت أبوّته للصغيرة.

يذكر أنّ Chris Brown ما يزال على علاقة جيّدة بعارضة الأزياء Nia على الرغم من عدم وجود علاقة عاطفيّة بينهما في الوقت الراهن.

 

 

 

 

 

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