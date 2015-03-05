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بالفيديو: تايلور سويفت تحقق أمنية طفلة تصارع الموت

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الخميس 05-03-2015 15:21

مجدّداً، حققت النجمة العالميّة Taylor Swift أمنية، كانت الأخيرة، لطفلة على فراش الموت، من خلال مكالمة هاتفيّة مفاجئة.

الطفلة Jalene Salinas تعاني منذ عام 2014 من مرض سرطان الدماغ، وهي اليوم في مرحلة متأخّرة منه. وكانت الطفلة، البالغة من العمر 4 أعوام، قد ذكرت اسم Taylor من ضمن لائحة أمنيتها الأخيرة، فنشط هاشتاغ على تويتر يعلم النجمة بذلك.

وبالفعل، حققت النجمة، البالغة من العمر 25 عاماً، أمنية الصغيرة، عبر مكالمة هاتفيّة عبر "فايس تايم" استمرّت 20 دقيقة.

Taylor Swift تكلّم الطفلة Jalene Salinas عبر "فايس تايم":

قالت Taylor للطفلة : "أنا حزينة وآسفة لأنك تمرّين بليلة سيّئة، وسعيدة لأنّني أتحدّث معك، وأنت تبدين جميلة، كما تظهرين في صورك".

بدورها Jalene، التي كانت سعيدة بالمكالمة، سجّلت لـ Taylorفيديو بعد المكالمة تشكرها على اهتمامها بها.

 

Jalene Salinas تشكر Taylor Swift:

 

 

 

 

 

 

 

 

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