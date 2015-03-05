سلاف فواخرجي تكسر الصّورة "الرجعية" للمرأة الشاميّة

دمشق-أروى الباشا

انضمّت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لأسرة المسلسل السوري الجديد "حرائر" الذي يأخذ النمط التاريخي الشامي، ويتناول نماذج مشرّفة لنساء دمشقيّات رائدات ساهمنَ في نشر العلم والتّنوير في مجتمعاتهن، أمثال ماري عجمي وثريا الحافظ ونازك العابد، وسيعرض العمل خلال موسم دراما رمضان 2015.

ويعتبر هذا العمل بشكل أو بآخر ردّاً على أعمال البيئة الشامية التي حاولت تقديم صورة نمطيّة عن المرأة الدمشقية، تلخّصها بتلك المرأة الجاهلة التي لم يكن لها أي دور في الحياة سوى الطبخ والنميمة مع الجارات.

مسلسل "حرائر"، تأليف عنود الخالد، إنتاج المؤسسة العامّة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، وتدور أحداثه في دمشق، بين عامي 1915، و1920، أي فترة خروج الاحتلال العثماني من دمشق، ودخول المحتل الفرنسي إليها، وتداعيات الحرب العالمية الأولى، والثورة العربية الكبرى على سوريا.

وتعتبر كل من ماري عجمي وثريا الحافظ ونازك العابد، من السيدات الدمشقيات اللاتي كان لهن دور الريادة في تلك الفترة، على المستوى الثقافي والسياسي والفكري التنويري، وأسسن العديد من النوادي والجمعيات الثقافية التي أسهمت في تثقيف وتعليم المرأة في ذلك الوقت، وكان لهن دور بارز في النضال السياسي ضد الاستعمار والاستبداد بكل أشكاله.

ويشارك في "مسلسل حرائر" إلى جانب فواخرجي عدد من نجوم الدراما السورية مثل أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، مصطفى الخاني، ميسون أبو أسعد، ندين سلامة، نورا رحّال، وفنّان الشعب رفيق سبيعي..