مشاهدو "العشق الأسود" يتذمّرون وهذا موعد زواج عمر وأليف

يتذمر مشاهدو مسلسل "العشق الأسود" لبطليه أنجين أكيورك وتوبا بيوكستون من تأجيل عرضه أكثر من مرّة على قناة ATV التركية، بسبب عرضها مباريات كرة القدم، حيث قاموا بإنشاء هاشتاغ عبر "تويتر" طالبوا فيه القناة بالاكتفاء بعرض المباريات على القناة الرياضية التابعة لها، أو عرض المسلسل مباشرة بعد المباراة، إذ أنه يعرض مرة كل أسبوع، وتحديداً مساء كل أربعاء، وبالتالي فإن تأجيل عرضه يعني أنّ المشاهدين سينتظرون أسبوعين لمتابعته.

بدورهم المشاهدون العرب الذي يتابعون الحلقات الجديدة مترجمة عبر صفحة المسلسل على الفايسبوك، شاركوا في الهاشتاغ، معتبرين أن تأخير عرض الحلقات يفقد المشاهدين متعة المشاهدة.

من جهة ثانية، نشرت الصفحة خبراً مفاده أن زواج عمر وأليف المرتقب قد يكون في الحلقة 39 أي بعد حلقتين، استناداً إلى تغريدة كتبها الممثل " أحمد تانسوتاشنلار (آردا) عبر "تويتر".

يذكر أن المسلسل ينال شعبية كبيرة في تركيا والعالم العربي، كما في روسيا، حيث فاز بطلاه في استفتاء الموقع الروسي "beauty-around" المتخصص في قوائم المشاهير وفق تصويت الجمهور، عن فئة أجمل ممثل تركي إذ حلّ إنجين أكيوريك في المركز الأول، بينما حلّت توبا ثانية في الاستفتاء نفسه عن فئة أجمل ممثلة.

وبالعودة إلى التأجيل، يبقى أن نذكر أن الحلقات لن تعرض في التواريخ التالية:

- يوم 4 من الشهر الحالي

- يوم 29 من شهر نيسان المقبل.

- يوم 20 من شهر أيار المقبل.

يبقى أن نذكر أن المسلسل مستمر حتى شهر حزيران المقبل.