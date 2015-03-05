بالفيديو: مريم نور تشتم رجل دين وتضرب المذيع وتنسحب من "بلا تشفير"

كان الزميل تمام بليق يتوقع قبل بداية حلقة "بلا تشفير" أن تنسحب ضيفته مريم نور كعادتها في كل البرامج التي تستضيفها، لكن ما لم يتوقعه أن تقوم مريم بالتهجم على رجل دين حضر إلى الحلقة ليناقش آراءها الدينية، ويوضح الخطأ من الصواب.

فقد انتفضت مريم وبقيت تدور حول الطاولة رغم أنها هددت بالانسحاب من الحلقة، وفي نهاية الأمر شتمت الشيخ ومقدم البرنامج الذي وصفت أسئلة بالتافهة، وغادرت الحلقة في مشهد أقل ما يقال عنه إنه كوميدي، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو الذي تناقله كثيرون، أجمعوا أن مريم شخص مثير للضحك لاغم أنها تجرأت على شتم رجل دين خلع عمامته في الحلقة لأنه شعر أن عمامته أهينت.

شاهدوا مريم نور تعتدي بالضرب على الزميل تمام بليق

شاهدوا مريم نور تنسحب من الحلقة بعد مشادة مع رجل دين