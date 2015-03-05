"فتـح":تصريحات ليبرمان التحريضية ضد الرئيس عباس لا تصدر إلا عن "بلطجى"

وجهت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" انتقادات لاذعة لوزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان على خلفية تصريحاته التى اتهم فيها الرئيس محمود عباس بالسعى لتدمير إسرائيل.

وقال المتحدث باسم فتح أحمد عساف فى بيان صحفى اليوم - تعقيبا على هجوم ليبرمان على خطاب الرئيس عباس أمام المجلس المركزى لمنظمة التحرير أمس- إن "الرئيس يستند فى حديثه إلى الاتفاقيات الموقعة والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بينما استند ليبرمان فى هجومه إلى الخلفية التى جاء منها من عصابات المافيا".

وأضاف عساف أن كلام ليبرمان "لا يصدر من شخص فى منصب وزير الخارجية، بل من شخص بلطجى يمارس إرهاب الدولة المنظم بحق الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن ليبرمان "يستخدم أسلوب التهجم على الرئيس عباس فى معركته الانتخابية كما فعل كل الساسة الإسرائيليين لارتكاب المزيد من الجرائم والتهجم على القيادة الفلسطينية، حتى ينالوا المزيد من الأصوات من الشارع اليمينى الإسرائيلى المتطرف"، وكان ليبرمان شن هجوما لفظيا جديدا على الرئيس الفلسطينى محمود عباس متهما إياه بأنه يسعى لتدمير إسرائيل بشتى الوسائل.

وقال ليبرمان فى تصريحات نشرتها وسائل اعلام إسرائيلية اليوم إن خطاب الرئيس الفلسطينى فى المجلس المركزى يكشف حقيقته وسعيه لنسف دولة إسرائيل من الداخل، ويظهر وجهه الحقيقى الساعى لتدمير إسرائيل من الداخل عبر دعمه لتوحيد قائمة عربية موحدة لخوض الانتخابات فى إسرائيل.

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