وفد "النور" والدعوة السلفية يفتتح مركزا لإعداد الدعاة في بنغازي.. ويلتقي بالسفير ومفتي ليبيا ومجلس الحكماء

نائب الشورى السلفي لـ"الوطن": الزيارة هدفها توطيد العلاقات ونبذ الخلافات الماضية وعمل تعاون بشتى المجالات بين البلدين

كتب : محمد بخات منذ 44 دقيقة

قام وفد من حزب النور والدعوة السلفية، بافتتاح مركز ابن القيم لإعداد الدعاة فى مدينة بنى غازى الليبية، وذلك بحضور الشيخ سالم مفتاح جابر مدير المركز، وعقد عدة لقاءات مع كل من السفير المصرى بالعاصمة طرابلس، والقنصل العام ومفتى ليبيا.

يأتى ذلك خلال زيارة وفد من حزب النور والدعوة السلفية لليبيا، لمدن طرابلس، بنى غازى، إجدابيا، والتى استمرت على مدار 4 أيام، انتهت اليوم.

وأكد عبد السلام راغب نائب الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الزيارة بهدف توطيد العلاقات بين مصر وليبيا وتعميق روابط الأخوة بين البلدين، ودعم التعاون فى مختلف المجالات، وإزالة آثار الخلافات القديمة بين الجانبين المصرى والليبى.

وطالب الوفد بضرورة إيجاد منفذ برى جديد بين سيوة وجغبوب، تحت إشراف الداخلية والجيش، لتخفيف الضغط عن منفذ السلوم، وحل مشاكل سفن الصيد، وكذلك العمالة المصرية فى ليبيا، وتم اقتراح تشريع قانون تقدم به أحد القناصل بإضافة رسم 25 دولارا على التأشيرة ينفق منها على مشاكل الجاليات المصرية بحسب التأشيرة الصادرة من الدولة التى بها السفارة.

كما التقى وفد حزب النور والدعوة السلفية بمجلس حكماء ليبيا بمدينة بنغازى، بحضور العمدة مفتاح القطرانى رئيس مجلس الحكماء، والعمدة حمودة أبوعطية، ومناقشة التنسيق مع المجلس لحل المشكلات التى تطرأ بين المواطنين المسافرين والمقيمين والعاملين فى البلدين.

ضم الوفد كلا من الشيخ مصطفى دياب عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية والنائب أحمد الشريف عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، والدكتور جمال قريطم عضو مجلس الشعب السابق ورئيس لجنة الشؤون العربية بحزب النور، والنائب عبد السلام راغب عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية للدستور وعضو لجنة الشؤون العربية، والدكتور وليد السيد عضو الهيئة العليا لحزب النور ومدير مؤسسة "بيت الأعمال"، والدكتور عبد الرحمن شاهين رئيس اللجنة الصحية بحزب النور بالإسكندرية ومنسق لجنة الشؤون العربية بحزب النور والدعوة السلفية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بنقابة الأطباء.