إعدام 8 مليون و900 ألف سيجارة مسرطنة بميناء السخنة بالسويس



> قررت مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مباحث أمن الموانئ بالسويس، التحفظ على 8 مليون و900 ألف سيجارة مسرطنة بساحة ميناء السخنة تمهيدًا لإعدامها.

كانت مباحث الموانئ بالسخنة برئاسة المقدم أيمن رمضان بالتنسيق مع جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، تمكنوا أمس من إحباط ادخال كمية كبيرة من السجائر غير المطابقة للأشتراطات البيئية والصحية كانت مهربة داخل حاويتين قادمتين من الامارات.

كانت معلومات قد وردت تفيد اعتزام احدي شركات الدهانات، باستيراد شحنة من الألوان والصبغات واخفاء كمية كبيرة من عبوات السجائر بداخلها.

وعلى الفور تم اتخاذ التدابير اللازمة، وتوسيع دائرة الاشتباه وفحص مشتملات الحاويات بالدائرة الجمركية بنسبة 100% ، واثناء التفتيش اشتبه ضباط مباحث الميناء فى احدي الحاويات بعد ظهور اجسام مربعة وسط براميل الدهان، وبجرد محتويات الحاوية عثر على كمية كبيرة من كراتين السجائر.

وتبين ان شركة المستوردة تدعي ” ر . ل . ك ” واستوردت الشحنه من الصين عبر رسالة ضمت حاويتين وعثر بداخلها على 890 كرتونه كبيرة الحجم، بأجمالى 445 ألف علبة تحمل نفس الرسم الخاص بعلبة كليوباترا.

وتمكنت مباحث أمن الموانئ من ضبط صاحب الشخنة المستوردة، بالإضافة إلى شخص أخر متورط بالواقعة وتم توجيه لهم تهم جلب سجائر مسرطنة بعد أن تبين ذلك بعد فحص المضبوطات فضلا عن تزوير أسم سجائر مصرية وانتحال العلامة التجارية ومخالفة القانون ومحاولة تهريب هذه الكميات داخل البلاد.