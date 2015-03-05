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رئيس الإسماعيلي يلغي ودية فريقه أمام الزمالك .. ويوضح السبب

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رئيس الإسماعيلي يلغي ودية فريقه أمام الزمالك .. ويوضح السبب رئيس الإسماعيلي يلغي ودية فريقه أمام الزمالك .. ويوضح السبب

اتخذ محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي قرارا بإلغاء مباراته الودية مع الزمالك والتي كان مقررا إقامتها بملعب حلمي زامورا في ميت عقبة يوم الخميس.

وكان طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي يرغب في خوض اللقاء وأعلن أنه مسؤول عن إقامتها. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن رئيس الإسماعيلي اتصل هاتفيا بطارق يحيى وأبلغه بقرار نهائي بعدم خوض المباراة نظرا للأحوال الأمنية التي تمر بها وحرصا على سلامة اللاعبين.

وكان مقررا سفر بعثة الدراويش صباح الخميس إلى القاهرة لخوض مباراة الزمالك، ولكن تم إلغاء الرحلة.

وقال أبو السعود في تصريحات لـFilGoal.com: "كان لابد من حسم الجدل حول تلك المباراة، ولهذا تم إلغائها حرصا على سلامة اللاعبين".

وأوضح "المباراة ستلعب في القاهرة والأجواء غير ملائمة، ولكننا نرحب بخوض المباراة في الإسماعيلية في أي وقت".

ويستعد الزمالك لمواجهة رايون سبورتس في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية والتي ستلعب بالسويس يوم 13 مارس الجاري.

وفي سياق متصل، أكد طارق يحيى على حزنه من إلغاء المباراة، مشيرا أن المباراة كانت ستصبح خير إعداد للفريقين خاصة وأن الزمالك سيلعبها بجدية لاستعداده لمباراته الإفريقية.

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فيديو اليوم السابع

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