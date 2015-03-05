طارق يحيى: وافقت على إلغاء المباراة حتى لا أواجه إسماعيلية كلها

قال طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي إنه وافق على عدم لعب المباراة خوفا من أن يحدث أى شيء، مفصحا "لم أرغب في أن أكون في مواجهة الإسماعيلية كلها وليس مجرد الفريق".

وكان رئيس الإسماعيلي قد قرر إلغاء المباراة الودية مع الزمالك، والتي كان مقررا لها اليوم الخميس على ملعب ميت عقبة.

وتابع طارق يحيى لـFilGoal.com "وافقت طالما هذا هو رأي الإدارة، فلا توجد أي مشكلة، خاصة أن السبب هو الناحية الأمنية".

وأضاف "البعض من أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك اتصلوا بي وأعربوا عن غضبهم لإلغاء المباراة، ولم أجد أمامي إلا أن اكدت لهم استعدادي للعب".

وأتم "قلت لهم عليهم الاتصال بالمسؤولين بالإسماعيلي، يجب أن يتحدثوا مع رئيس النادي محمد أبو السعود".