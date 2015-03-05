المحمدي لـFilGoal.com: عن أصعب مدافع واجهته.. ونجم إنجلترا الذي اكتشفت سهولته

انتظروا كتالوج أحمد المحمدي، الذي سيقدمه لـFilGoal.com ويشرح فيه الكثير عن مهمته كظهير مهاجم في أقوى دوري في العالم.

ويقدم FilGoal.com جزء قصيرا من الحوار الذي أجراه مع النجم المصري والذي سينشره خلال ساعات قليلة..

في هذا الجزء، يحكي المحمدي باختصار عن أصعب مدافع واجهه في حياته، وعن نجم إنجلترا الذي اتضح أن مواجهته ليست صعبة للحد الذي توقعه.

وقال المحمدي: "أصعب مدافع واجهته في حياتي هو أشلي كول.. لا يهمد".

وأوضح "هو ظهير يتحرك كثيرا، في الدفاع وفي الهجوم، لا يقف في مكانه أبدا.. وهذا يجعل مراقبته أو المرور منه وإيجاد مساحات خلفه أمرا صعبا".

وعن المدافع الذي كان يتوقع مباراة صعبة أمامه، ثم اكتشف أنه سهل.. أجاب المحمدي "ربما ليتون بينز نجم إيفرتون".

بينز هو الظهير الأيسر الدولي الذي يعد من أبرز لاعبي في الدوري الإنجليزي حاليا بسبب قدراته الهجومية العالية.

لكن المحمدي أوضح "هو ليس سهلا، لكنه ليس بالصعوبة التي توقعتها، كانت مواجهته عادية".