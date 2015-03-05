عن الفندق والنجيل والهدوء.. الأهلي على موعد مع ' رحلة جيدة '

في دوري أبطال إفريقيا، يبدو الأهلي على موعد مع رحلة جيدة إلى رواندا حيث سيواجه فريق الجيش خلال دور الـ32 من المسابقة.

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com: "بالتنسيق مع السفارة هناك، الأنباء الواردة أن رواندا في حال هادئة، الفندق ممتاز، والنجيل طبيعي في أرض الملعب".

ويسافر الأهلي يوم 11 من الشهر الجاري، في رحلة تستغرق 10 ساعات، منها 4 ساعات انتظار لتغيير الطائرة في أديس أبابا.

ويسافر وائل جمعة مع طباخ الفريق وشيرين شمس مدير فرع الجزيرة بالنادي الأهلي إلى رواندا قبل بعثة الشياطين الحمر بـ24 ساعة.

ويواجه الأهلي فريق الجيش الرواندي يوم 14 من الشهر الجاري.