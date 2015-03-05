أفضل أعداء – بيبو وبشير .. نجم الزمالك: كنت أفضل لاعبي قمة الـ6-1!

بيبو وبشير"على لسان أبطالها".. الثنائي الذي لعب سويا في المنتخب، والذي قال إن الصداقة دوما ستظل بينه، يحكي عن يوم صعب كان التابعي فيه يرغب في قتل كل شخص قابله في الشارع وقال له اسم خالد.

الثنائي التقى في قناة CBC Two، وينقل FilGoal.com هذا الحوار الممتع، ضمن سلسلة "أفضل أعداء" والتي استهلها بمواجهة روي كين وباتريك فييرا، والتي يمكن قراءتها بالضغط هنا..

- بشير: "كنا جيدين في أول ثلث ساعة من مباراة الـ6-1".

- بيبو: "مغلوب 2 أول ثلث ساعة، كويس فين ده؟".

- بشير: "كنا جيدين لدرجة أننا لم نصدق ما حدث فينا بعد ذلك".

- بشير: "دخل الهدف الأول في الزمالك، والثاني بعده بقليل، لكننا كنا مسيطرين رغم ذلك!".

"أرجوكم أريد أن أسجل"

- بيبو: "بعد الهدف الأول والثاني، كنت أصرخ في زملائي.. أنا بلا رقيب، مرروا لي، أرجوكم أريد أن أسجل هدفا واحدا فقط".

- بيبو: "لم يكن هناك أحد يراقبني.. في أرض الملعب كنت حرا تماما، لهذا كنت أتمنى أن يمرر زملائي الكرة".

انهيار

- التابعي "فجأة حدث انهيار، لم نكن نعلم ماذا نفعل في أرض الملعب.. لم نستطع أن نجد طريقة للسيطرة على ما حدث".

- بيبو: كانت تلك المباراة أول مباراة يقول لنا فيها مانويل جوزيه، سنضغط من منطقة جزاء الخصم.

- بيبو: طلب جوزيه ألا نجعل الزمالك يتنفس، قال لنا: هم أفضل منا، علينا إذن منعهم أصلا من اللعب.

أفضل لاعب

- بشير: مالم يعلمه الناس، أن المسؤول عن رقابة خالد بيبو كان تامر عبد الحميد وليس أنا.

- بشير: تامر يضغط، لكنه لا يحب الرقابة الفردية.. ولهذا ظهرت مساحات كبيرة في دفاعنا.

- بيبو: كان أمرا رائعا.. ربما الوحيد الذي لم يسجل من المهاجمين يومها هو أحمد بلال.

- بشير: بعد نهاية المباراة كنت أظن أني أفضل لاعب في القمة من بين لاعبي الزمالك.. حتى خرجت من الاستاد!

بيبو وبشير

- بشير: الناس كلها تغني في وجهي باسم بيبو.. لم أكن أخرج من منزلي بسبب تلك الأغنية.

- بشير: كابتن مدحت شلبي حاول في كل مبارياته التالية أن يخفف عني، ظل يصفني بزيدان وبرونالدو وبميسي، لكن بعد ماذا! لقد علقت الأغنية في ذهن الجميع، وتحولت لرنات تليفون.

- بيبو: أظن أن الله جعل تلك المباراة سببا حتى لا ينساني الناس.