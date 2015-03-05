القوات المسلحة تربك الزمالك برفضها استضافة مواجهة رايون

رفضت القوات المسلحة رسميا استضافة لقاء الزمالك ورايون سبورتس الرواندي وذلك في خطاب أرسل اليوم الخميس لاتحاد الكرة المصري بالجيش الثالث بمدينة السويس.

الزمالك يستضيف رايون سبورتس في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفيدرالية، وأعلن الفريق الأبيض عن رغبته في إقامة المباراة بالسويس بدلا من الجونة.

ولكن رفضت القوات المسلحة استضافة المباراة، مبررة ذلك بعدم جاهزية الملعب لاحتضان اللقاء.

وبذلك يكون الزمالك في أزمة كبرى حيث أن اللقاء سوف يقام في الثالث عشر من الشهر الجاري، وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي على تحديد الملعب قبل موعد المباراة بـ10 أيام.

وسيضطر الزمالك للبحث عن بديل خلال الفترة المقبلة إن لم يتوصل لاتفاق مع الجيش.