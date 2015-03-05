الأهلي يحدد موعد السفر لرواندا

حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي الحادي عشر من مارس الجاري موعدا لسفر الفريق إلى رواندا استعدادا للقاء الجيش في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه الجيش الرواندي في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يستقل الفريق الطائرة في الثانية من صباح الأربعاء المقبل.

وسوف تبقى بعثة الأهلي ما يقرب من أربع ساعات ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس بابا، قبل استقلال الطائرة مجددا للاتجاه إلى رواندا.

وفي نفس السياق، من المقرر أن يسافر وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي إلى رواندا قبل يوم من سفر الفريق، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة وملاعب التدريب.