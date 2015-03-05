“المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية” ندوة بمركز النيل للإعلام ببورسعيد

عقد مركز النيل، ندوة موسعة تحت “عنوان المشاركة الايجابية في الانتخابات البرلمانية”، شارك فيها ممثلين عن غالبية شرائح المجتمع البورسعيدي .

واستضاف المركز فيها الدكتور صلاح البنداري المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد.

وتحدث الدكتور صلاح البنداري، عن أهمية المرحلة الراهنة والتحديات الكبري التي تمر بها مصر والدور الهام للاستحقاق الثالث في خارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية طريقنا لاختيار مجلس النواب صاحب السلطات التشريعية الكبيرة في ضوء الدستور وهو الذي سيحدث التوازن المطلوب بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتتركز وظيفة المجلس في الرقابة والتشريع وتشكيل حكومة الاغلبية التي ستراجع التشريعات والقوانين الحاكمة لعمل جميع مؤسسات الدولة بما يتوافق مع الدستور الجديد.

وأضاف الدكتور صلاح البنداري انه ينبغي علي المواطن ان يبذل مزيدا من الجهد لضمان الاختيار الجيد للنواب القادرين علي القيام بوظائفهم داخل المجلس الجديد المنتخب بإرادة شعبية حرة ويساهموا بشكل ايجابي في العبور بالوطن من المرحلة الراهنة الي مرحلة الانطلاق نحو تحقيق امال وطموحات الشعب المصري في مستقبل افضل.

وتم إلقاء الضوء على أسباب تأجيل الإنتخابات البرلمانية لتلافي أي عواقب من الممكن حدوثها فى المرحلة القادمة.

وخرجت الندوة بعدة توصيات أهمها ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية الانتخابات البرلمانية وحسن اختيار النواب، طبقا لمعايير الكفاءة والنزاهة.