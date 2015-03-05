النيابة تقدم أسماء المتوفين بعد إحالتهم فى قضية «أنصار بيت المقدس»

قدم ممثل النيابة العامة في قضية تنظيم أنصار بيت المقدس، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد بيانا بأسماء 9 متهمين توفوا بعد أن أحالتهم النيابة العامة في مايو الماضي، وهم محمد يونس، عبدالرحمن علي صبحي، أحمد محمد السيد، أحمد محمد عبدالغني، أحمد حمدي محمود، فيصل حسين سليم، سمير منصور صبحي، فيصل حمدين سلمان، إسماعيل سعيد عبدالله. وقدمت النيابة ايضا تقارير مصلحة الطب الشرعى .

وأفادات ومكاتبات الواردة من النيابة واقسام الشرطة وايضا تقارير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية الواردة بعد امر الاحالة واشار المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الاول للنيابة امن الدولة العليا ان كل من تقدم بطلب للزيارة وفقا للمواعيد القانونية والمحامين والمتهمين يعترضو على ذلك ورئيس النيابة يقول لدى المستندات ومواعيد والكشوفات والمحكمة ترد على ذلك لا احد يشكك فيك.

فيما طالب المحامى منتصر الزيات يطلب من المتهمين اتخاذ اجراءات المخاصمة ضد المحامى العام الاول للنيابة امن الدولة العليا لسبب منعهم من الزيارة، فيما طلب محامى مدعى بالحق المدنى وطلب التصريح لة باعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم.

يشار إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال في 10 مايو الماضي، 213 متهما بالانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس، للمحاكمة الجنائية، ووجه لهم ارتكاب جريمة التخطيط مع تنظيم القاعدة وحركة حماس، لتنفيذ أعمال عدائية على الأراضي المصرية ضد عناصر الجيش، والشرطة المدنية.