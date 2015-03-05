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ننشر أسماء الوزراء الجدد بحكومة «محلب» بعد أدائهم اليمين

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ننشر أسماء الوزراء الجدد بحكومة «محلب» بعد أدائهم اليمين ننشر أسماء الوزراء الجدد بحكومة «محلب» بعد أدائهم اليمين

المهندس إبراهيم محلب

تنشر وكالة ONA أسماء الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم صباح اليوم لشغل المناصب الوزارية بـ8 وزارات، جاء على رأسهم اللواء مجدى عبد الغفار نائب رئيس جهاز الأمن الوطنى، ليشغل منصب وزير الداخلية بدلًا عن اللواء محمد إبراهيم.

1- د. محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب.
> 2- د. صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي
> 3- د. عبد الواحد النبوي عبد الواحد وزيرا للثقافة
> 4- د. محب محمود كامل الرافعي وزير للتربية والتعليم
> 5- مجدي محمد عبد الحميد عبدالغفار وزيرا للداخلية
> 6- د. هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان
> 7- مهندس خالد علي محمد نجم وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
> 8- مهندس خالد عباس رامي وزيرا للسياحة

وأدى الوزراء الجديد اليمين الدستورية اليوم أمام رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

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