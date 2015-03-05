أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو.. تعرف على السيرة الذاتية لوزير الداخلية الجديد

Google+ Print
بالفيديو.. تعرف على السيرة الذاتية لوزير الداخلية الجديد بالفيديو.. تعرف على السيرة الذاتية لوزير الداخلية الجديد

اللواء مجدي عبد الغفار

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الخميس، قراراً بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار خلفًا له.

وكان عبدالغفار قد تولى مهمة كبيرة، في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث أصدر اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية السابق، فى 12 يوليو 2011 قراراً بتعين اللواء مجدى عبد الغفار، مدير لقطاع الأمن الوطنى، وذلك خلفا للواء حامد عبد الله الذى أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونى.

وكان اللواء مجدي عبد الغفار قد صرح في لقاء تليفزيوني له ببرنامج ” الحياة اليوم” على  قناة الحياة، أن جهاز الأمن الوطني الجديد هو أحد مكتسبات ثورة يناير، وحدث به تغييرات فى الشكل والمضمون بما يحقق الأهداف الديمقراطية يما يتناسي مع الوضع الديمقراطي الجديد ، ويبتعد عن ممارسات النظام لبسايق.

وأضاف أن المؤسسات الأمنية فى النظام السابق كانت تعمل فى ظروف معينة ، وحدث بها تجاوزات كبيرة، فقد كان هناك توسع فى التدخل فى الحريات الشخصية للمواطنين، وبعض الممارسات التي تبتعد عن تطبيق القانون والالتزام بحقوق الانسان.

وأوضح : “أنه في الجهاز الجديد، تم الاستغناء عن إدارات التحقيق والاستجوابات من جهاز الأمن الوطني الجديد، وقال: لا توجد لدينا مراقبة للتليفونات، وإذا حدث سيتم بإذن من النيابة العامة، كما تم إعدام التسجيلات السابقة بشكل كامل، ولا توجد منها نسخة أخرى لدى أي جهة، وسوف نبتعد عن تمامًا عن أخطاء وممارسات الجهاز في النظام السابق، والممارسات السابقة لم ولن تعود” .

" frameborder="0">

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب