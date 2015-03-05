منتصر الزيات يطالب متهمى «أنصار بيت المقدس» بإقامة مخاصمة ضد رئيس النيابة

تحدث المحامى منتصر الزيات ، موجها حديثه إلى المتهمين فى القفص قائلا ” أنا اسدى نصحى إليكم بطلب اتخاذ المخاصمه ضد المستشار تامر الفرجاني ” وفسر طلبه بسبب عدم تمكين المحامين من زيارة ” ورئيس النيابة يعقب قائلا ” لم يحصل “.

فقررت المحكمه إلزام مساعد أول وزير الداخلية لشئون السجون بالتصريح للمحامين بالحضور لمقابله المتهمين .

وقدمت النيابة تقارير مصلحة الطب الشرعي الوارد بعد الاحالة و الإفادات والمكاتبات الواردة من النيابه وأقسام الشرطة بعد الاحاله و تقارير الادارة العامة للادلة الجنائية الوارد بعد الإحالة ونبه المستشار علي السكرتير بعدم فتحه و ان المحكمه من ستفتحه بالجلسة المقبلة.